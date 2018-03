Billy Talent, Fleddy Melculy en 14 andere acts maken Graspop 2018 af

Graspop heeft zijn affiche afgewerkt met zestien nieuwe acts. De toppers van de nieuwe lichting zware metalen zijn Canadees, namelijk de punkers van Billy Talent en metalband Kataklysm.

Prijken nog op de affiche: Fleddy Melculy, Avatar, Heilung, Vandenberg's Moonkings, Backyard Babies, Pro-Pain, Thundermother, Eskimo Callboy, The Contortionist, Cancer Bats, Tyler Bryant & The Shakedown, Toxic Shock, Moments en Signs of Algorithm.

Graspop 2018, dat van 21 tot en met 24 juni plaatsvindt, belooft een speciale editie te worden. Niet alleen toppen Guns N' Roses, Iron Maiden, Volbeat en Ozzy Osbourne de line-up, het festival duurt ook vier in plaats van drie dagen. De combitickets voor Graspop Metal Meeting zijn al uitverkocht. Combi XL-tickets en gewone dagtickets zijn wel nog beschikbaar.