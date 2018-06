Beyoncé en Jay Z brengen onverwacht nieuw album uit

Zangeres Beyoncé en haar man, rapper Jay-Z, hebben in de nacht van zaterdag op zondag een nieuwe plaat uitgebracht, een dat bovendien op voorhand niet aangekondigd was. Het album heet Everything Is Love en verscheen na een concert van de twee in Londen op Tidal, de streamingdienst van Jay-Z. Op andere diensten als Spotify en Deezer is de plaat niet te beluisteren.

Met de plaat lijkt het powerkoppel een hoofdstuk af te sluiten. Beyoncé hintte naar overspel van Jay-Z op Lemonade , haar fel bejubelde album van twee jaar geleden, waarop de rapper het een jaar later toegaf op zijn album 4:44 .

De videoclip van het nummer Ape S**t is opgenomen in het Louvre in Parijs en staat inmiddels op YouTube.