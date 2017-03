Beluister 'Trophy Wall', de nieuwe single van School is Cool

Waar School is Cool op hun vorige langspeler Nature Fear nog expliciet koos voor donkerte en tristesse, lijkt de band met Trophy Wall terug te grijpen naar de gekende ingrediënten: aanstekelijke synthpop met een hoge meezingfactor.

Onder die vrolijke façade zit zoals gewoonlijk wel een stevige vleug melancholie. 'You wouldn't want me on your trophy wall, my fangs aren't fierce enough,' zingt frontman Johannes Genard met een mooie knik in de stem.

En er is meer nieuws, want eerder deze week maakte School is Cool ook bekend dat violiste Justine Bourgeus de groep verlaat. Zij zal zich volledig focussen op haar soloproject, Tsar B. Na bassist Michael Van Ostade, percussionist Andrew Van Ostade en violiste Nele Paelinck is Bourgeus het vierde lid dat uit de groep stapt.

Op Instragram schrijft de band als vrienden uit elkaar te gaan: 'We voelen niets dan liefde voor haar en weten dat ze exact zal bereiken waar ze toe in staat is: Grote Kunst. We willen haar een welgemeend afscheid geven, en wensen haar veel succes!'

Justine ? Een bericht gedeeld door School is Cool (@schooliscoolband) op 14 Mrt 2017 om 10:37 PDT