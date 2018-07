Beluister in première de nieuwe single van Slow Crush, die scoort tot bij de BBC

Wanneer een band als Slowdive tussen de jonkies op Best Kept Secret prijkt, het eerste album van Ride in meer dan twintig jaar alom wordt geprezen en zelfs Mogwai de geluidsmuren dikker metst dan ooit tevoren, moet zelfs de grootste kniesoor erkennen dat de shoegaze terug is.

Delen 'Zaken als migratie en het milieu komen vooral in het nieuws op een manier die angst creëert. Zelden hoor je dat niet alles verloren is.' Isa Holliday

Ook in België begint er heel stilletjes wat te bewegen, met het Antwerps-Gentse collectief Newmoon en de Leuvense band Slow Crush als exponenten. Voorlopig niks waar de Belgische muziekpers de slapeloze nachten van aan elkaar rijgt, maar blijkbaar wel iets waar BBC Radio 1 al een tijdje een oogje op heeft: wanneer je dit leest, hebben frontvrouw Isa Holliday en co namelijk hun debuut in de Britse ether gemaakt met hun nieuwe single Tremble. En dat na één relatief kleine show in Leeds, volgens Holliday, die zelf in Engeland werd geboren, maar op haar negende naar België verhuisde.

Het is snel gegaan voor de Leuvense schoenenstaarders, die voordien hun sporen verdienden in de punk- en hardcorescene. 'In maart vorig jaar was ons eerste optreden, twee maanden later lag er al een ep'tje klaar', vertelt Holliday. 'Allemaal heel DIY, hoor. Na een show kruip ik nog steeds zelf achter onze merchandisingstand om cd's te verkopen. Een overblijfsel uit ons punkverleden.'

Waar de ep nog in de living werd opgenomen, heeft de band het voor de nieuwe plaat wat professioneler aangepakt. 'We zijn trots dat Neil Kennedy en Daly George, twee producers met heel wat ervaring in het hardcoremilieu, ons wilden helpen om de plaat zo goed mogelijk te laten klinken', zegt Holliday. Live moet de band zich meestal staande houden tussen metal-, hardcore- en punkbands, omdat er simpelweg te weinig Belgische shoegazebands zijn. 'Maar dat is wel leuk, die verschillende genres. Iedereen luistert dan heel de avond, ook mensen met een heel korte aandachtspanne.'

De hele plaat is voor het najaar, maar de single Tremble komt alvast het terrein verkennen. 'Een nummer over onrecht, en dan vooral het soort onrecht dat niet in de media komt', legt Holliday uit. 'Zaken als migratie en het milieu komen vooral in het nieuws op een manier die angst creëert. Zelden hoor je dat niet alles verloren is en dat we echt iets kunnen doen aan de misstanden in de wereld. Voor de betrokkenen is dat vreselijk om telkens weer hetzelfde verhaaltje te horen. Wie helpt hen uit de put?'

De rest van de zomer brengt onder meer een kleine tournee naar Tsjechië. 'Het doel is om op te treden op Fluff Fest, ook al hebben we daar geen plaats op de affiche. Maar onze gitarist speelt er wel met zijn andere groep. Voor ons is het een ideale kans om een plekje op het vrije podium te veroveren.'