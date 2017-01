Beluister drie nieuw songs van John Mayer

Het is alweer ruim drie jaar geleden dat John Mayer zijn laatste album Paradise Valley uitbracht. Nooit eerder werkte hij zo lang aan nieuw werk, vertelt Mayer aan Rolling Stone. Zijn nieuwe cd The Search for Everything verschijnt niet op de traditionele manier, in één keer, maar in groepjes van vier nieuwe songs per maand.

De ambities van Mayer, die de afgelopen jaren rondtourde met de vroegere leden van de Grateful Dead onder de naam Dead & Company, zijn groot. Hij wilde een album maken in de stijl van klassieke albums als rumours van Fleetwoord Mac. De komende maanden zijn duidelijk worden of hij daarin geslaagd is.

De eerste vier nummers van het album kan je ondertussen al beluisteren.

Moving on and Getting Over

You're Gonna Liver Forever in Me

Changing

Love on the Weekend