Beluister de eerste single van WWWater, het alter ego van Charlotte Adigéry

De voorbije maanden was Charlotte Adigéry - ooit achtergrondzangeres bij Baloji en Arsenal, en in 2016 winnares van een Red Bull Elektropedia Award voor meest beloftevolle artiest - een beetje de poulain van de broertjes Dewaele, maar onder het alias WWWater komt ze nu met een volwaardig soloproject naar buiten. De eerste single, eveneens WWWater getiteld, is het eerste nummer dat ze ooit schreef, ondertussen al enkele jaren geleden. Voor Adiréry geldt het als een ijkpunt, een nummer dat de richting heeft bepaald voor al haar andere muziek.

WWWater is minimalistische electro: Adigéry drapeert haar ijle stem over schuifelende beats en kale orgels. De song ligt in de lijn van The Best Thing, dat te horen was op de soundtrack van Felix van Groeningens Belgica, wederom een Soulwaxproductie.

Het is ook dankzij Belgica dat Adigéry werd opgepikt door Soulwax' label, DEEWEE. Na het opnemen van The Best Thing hielden de Dewaeles contact met haar, wat uiteindelijk resulteerde in de eerder deze maand uitgebrachte ep DEEWEE021. Stephen en David Dewaele namen daarbij zélf plaats achter de knoppen, de muziek maakte Adigéry in samenwerking met Bolis Pupul, beter bekend als Boris 'zoon van Kamagurka' Zeebroek van Hong Kong Dong en The Germans.

Voor WWWater nam Adigéry de productie in eigen handen. Het is nu uitkijken naar haar eerste WWWater-ep.