Belpopfenomeen Ugly Papas komt nog één keer bij elkaar: 'Misschien een beetje legendarisch'

We schrijven eind 1989. Ergens tussen Menen en Kortrijk ziet Ugly Papas het levenslicht. In de rangen: Dr. Dekerpel, zelfverklaarde doctor in de gitarica; zanger Luc Dufourmont (later Idiots!, maar vooral bekend als Roste Luc in Bevergem), bassist Dick Descams, drummer Paul Dreze (later vervangen door Rik Debruyne) en saxofonist Peppie Pepermans.

