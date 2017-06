Belpopbelofte WWWater lost tweede single 'Pink Letters'

Op haar nieuwe single verwerkt Charlotte Adigéry een break-up, met een tekst samengesteld uit de aantekeningen die ze daarover in roze markeerstift aanbracht in haar notitieboekje. Maar meer nog dan achteruit, kijkt WWWater naar de toekomst: Pink letters form the foreword / of a new chapter.

De video is een collage van beelden uit Adigéry's gsm, starring: haar kat, haar familie in Martinique, haar petekind, haar lief en haar vrienden. Een clip als een Instagram Story, over 'kleine gelukjes uit het dagelijkse leven'.

Na de zomer debuteert WWWater met een ep. In tussentijd kunt u haar aan het werk zien op festivals als Dour, Boomtown, Borgerwood en de Lokerse Feesten. Wwwees erbij!