Belgische band Madensuyu houdt er na 25 jaar mee op

Madensuyu bestaat inmiddels 25 jaar en bracht in die tijd een ep en vier platen uit. Die werden stuk voor stuk bijzonder goed ontvangen, niet alleen om de muziek - Knack Focus noemde het ooit 'minimalistische, retestrakke postpunkfuga's' - maar ook om de moeite die de groep steeds in de verpakkingen heeft gestoken. Zo werden de hoezen van de laatste plaat A Current allemaal handmatig gegoten in polyurethaan en experimenteerde de groep daarvoor met gras, betonijzer en hout.

Maar Madensuyu staat misschien nog het meest bekend om haar verschroeiende liveshows. Op Pukkelpop, het enige festival waar ze deze zomer speelden, bewezen De Gezelle en Vervondel volgens onze man op de wei 'dat er in het middenveld tussen Sonic Youth en The Velvet Underground nog altijd boeiende muzikale avonturen te beleven vallen.'

Nu geeft het eigenzinnige duo er dus de brui aan, met nog vier shows te spelen, waaronder hun eigen Suyu Makinesi Fest en eentje in de Brusselse Ancienne Belgique. '25 jaar lang hebben we op het podium mogen beuken en beuken en beuken. Dankjewel aan heel speciale mensen die ons hebben omringd, met hun steun en hun geloof. Dankjewel aan jullie, onze FAFAFAFUCKIN' geweldige fans!' zegt de groep, verwijzend naar een van hun bekendste nummers.