Bekijk 'Love has eyes', de nieuwe clip van Millionaire

'Een excuus om weer iets raars te kunnen doen', noemt regisseur en notoire horrorfreak Jonas Govaerts de nieuwe Millionaireclip op de site van Red Bull Music.

De clip is een soort prequel geworden van de vorige (die bij Millionaires groovy comebacksingle I'm not who you think you are), met wederom die gekke dealer (Mathias Pille) en diens obsessie voor een zuiverend demonendrankje.

U hoeft niet met de ogen te rollen: Love has eyes is een beetje Female Vampire, een beetje Altered States van Ken Russell, maar vooral véél Govaerts en De Digitale.

Gortig goed weeral, net als de op een haast rituele opwinding drijvende song zelf.