Bekijk in première het bizarre potje blad-steen-schaar van de Limburgse band Fornet

Zit er een geheim ingrediënt in de Hasseltse jenever, of maakt lang genoeg op bronsgroen eikenhout kauwen de oermens in je los? In elk geval schoten de laatste jaren een paar interessante noiserockbands uit de Limburgse klei, van The Guru Guru tot El Yunque. Ook Fornet is zo'n golf veelbelovend lawaai die uit het noordoosten van ons land komt aangewaaid, maar heeft voor zo'n jonge band wel een opvallend eigen geluid, met gelijke delen korrelige synths, verwrongen zanglijnen en eigenzinnige drumlijnen die ze gemeen hebben met postpunkbands van de nieuwe generatie als Protomartyr en Shame.

Fornet stak vorig jaar de neus aan het venster met een goed onthaalde titelloze debuut-ep. Nu ligt er opnieuw een 7" klaar, Winter / Milk, die uitkomt op het Brusselse label sentimental. Niet alleen het resultaat van een productief jaar, maar ook van een hoop persoonlijke sores. 'Op anderhalf jaar tijd hebben een paar groepsleden een dierbare verloren', vertelt Johan Baeten, gitarist en tekstschrijver van de band. 'Dat was geen gemakkelijke periode voor Fornet, zeker niet omdat wij alles zoveel mogelijk in groep proberen te doen en het collectief zo belangrijk is. Uiteindelijk heeft het ons ook versterkt.'

Verlangen en verlies voeren ook de boventoon in de videoclip van Winter, geregisseerd door Rik Chaubet. In het impressionistische zwart-wit-tafereel geraken een jonge (Ferre Marnef) en een oudere man, een rol voor Kris Cuppens (De 16, Beau Séjour), verzeild in een bizar potje blad-steen-schaar, beiden op zoek naar iemand die ze missen. 'De clip van Milk vertelt hetzelfde verhaal, maar dan vanuit het perspectief van het personage van Kris Cuppens', legt Baeten verder uit. 'We proberen te laten zien welke verschillende posities ingenomen moeten worden bij een groot verlies.'

Voor de geflipte saxofoon op het einde van Winter gingen de Limburgers dan weer aankloppen bij Mattias De Craene, voorman van Nordmann, MDC III en elfendertig andere interessante projecten in de spits van de Belgische jazz. 'We speelden al een tijdje met het idee van een extra saxpartij op het nummer toen we hem toevallig tegenkwamen in de studio waar we onze ep gingen opnemen. Hij heeft zijn partij later ingespeeld, toen wij ons ding hadden gedaan. We hebben Mattias volledig vrijgelaten, hij mocht doen wat hij wou. De vrijheid van zijn sax matcht heel goed met wat wij doen. Ook tijdens onze concerten is hij al een paar keer komen meespelen en het zorgt toch wel voor een extra spanning die goed werkt.'