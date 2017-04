Bekijk de videoclip van 'I'm Not Who You Think You Are', de eerste Millionaire-single in 12 jaar

'I'm back, motherfuckers!' lijkt Tim Vanhamel te willen zeggen, wanneer hij de eerste Millionaire-single in twaalf jaar met een satanisch lachje op gang trapt. Wat volgt is een rauw, rechttoe rechtaan rocknummer. Vintage Millionaire.

Blade Runner

De meegeleverde, aan Blade Runner schatplichtige videoclip (met de Gentse fotografe en actrice Stine Sampers in de hoofdrol) werd geregisseerd door Jonas Govaerts, bekend van de Vlaamse horrorfilm Welp (2014). Voor de bijkomende animaties zorgde Jaak De Digitale, die de jongste jaren ook verwante acts als Evil Superstars en Chrome Brûlée aan visuals hielp.

Gedaan met schreeuwen

Maar I'm Not Who You Think You Are is niet geheel representatief voor de rest van het nieuwe Millionaire-album, zegt frontman Tim Vanhamel. 'Nu ik ouder en rijper ben, voel ik niet meer de constante drang om te schreeuwen, om de mensen op hun gezicht te slaan', zegt hij in het grote comebackinterview met Knack Focus. 'Anno 2017 mag Millionaire ook gewoon móói klinken.'

Al dat moois kunt u vanaf 19 mei horen op Sciencing, na Outside the Simian Flock (2001) en de Josh Homme-productie Paradisiac (2005) de derde plaat van Millionaire, ingeblikt aan de westkust van Costa Rica.