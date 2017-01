Bekijk de trailer van Colin Hanks' documentaire over de Eagles of Death Metal en de Parijse Bataclan

De rock-band Eagles of Death Metal haalde een eerste maal de krantenkoppen toen hun optreden op 13 november 2015 in de Parijse club Bataclan op gruwelijke wijze werd beëindigd door een terroristische aanval, daarna nogmaals toen lead zanger Jesse Hughes omstreden uitspraken deed over Franse moslims en het beveiligingspersoneel van de Bataclan.

Dit leidde ertoe dat mede-eigenaar Jules Frutos Hughes de toegang tot de club ontzegde op de avond dat Sting daar optrad ter gelegenheid van de heropening van de Bataclan na de terroristische aanval waarbij 89 mensen het leven lieten. En dat was dan weer goed om in interviews met de regelmaat van de klok zowel excuses als beschuldigingen over en weer te slingeren. Kortom, tussen de Eagles of Death Metal en de Bataclan zit er een haar in de boter.

In november verklaarde Colin Hanks aan Deadline dat hij de hele controverse in de documentaire die hij draaide niet uit de weg gaat. In de trailer die werd vrijgegeven - en waarin ook Josh Homme en Bono te zien zijn - is daar nog niets van terug te vinden. De documentaire staat geprogrammeerd op HBO op 13 februari.

Hieronder de trailer.