Bekijk de nieuwe Vive La Fête-clip: 'Dit is een janettennummer'

Op de zeedijk in Oostende snijdt de gure regenwind duchtig om de oren. Bij het binnenstappen van restaurant Melody transformeert de grauwe kustboulevard plots in wat het decor van een dromerige David Lynch-scène had kunnen zijn. Het kleurenpallet doet denken aan dat van roodwitte pepermuntjes, en van de ingang tot in de toiletten staat de taverne volgestouwd met instrumenten en andere muzikale curiosa. De ideale setting voor de kitscherige electro van Danny Mommens en Els Pynoo. 'Vree wijs hier, alsof de tijd stil is blijven staan', bevestigt Pynoo in haar typisch Gentse slang.

Commercieel hitje

2013, het laatste album van Vive La Fête, dateert ondertussen alweer uit - u raadt het al - 2013. 'Over die plaat was ik niet tevreden', zegt Mommens. 'Maar weet je,' lacht hij, 'mensen zeggen vaak dat elke groep een slechte plaat moet hebben. Dat was de onze.'

Vorig jaar had de groep genoeg nummers klaar voor een nieuwe langspeler, maar die werden uiteindelijk naar de prullenmand verwezen. 'Ik ging de ideeën te ver zoeken. Het mag wat commerciëler zijn, zoals You can sleep in my bed. Daar hadden we beiden een goed gevoel bij.' Er zal dan toch een nieuwe plaat van komen, wellicht in het najaar.

Vive La Fête is altijd al de chouchou van de modewereld geweest. In 2003 deed het duo dienst als het persoonlijk huisorkest van Chanel-opperhoofd Karl Lagerfeld. 'Onze muziek is inderdaad al vaak in de smaak gevallen in dat wereldje: bij modeontwerpers, bij homoseksuelen... Of bij travestieten, zoals vandaag.' Mommens grijnst schalks en zegt: 'Eigenlijk is You can sleep in my bed een beetje een janettennummer.'

Lugubere dragqueens

Het scenario van de clip is van de hand van kunstenares Alison Engels. 'Het verhaaltje gaat over een eenzame travestiet die opeens bezoek krijgt van Pynoo en Mommens. In de clip ondergaat ze een transformatie van vrouw naar man.' Dragqueen van dienst is Zelda Von Trapp, die er dankzij een muurdikke laag maquillage uitziet als een levensgrote barbiepop.

Zonder schmink gaat Zelda door het leven als Peter, een psychiatrisch verpleegkundige uit Antwerpen. 'Ik heb al enkele shows gedaan als travestiet, maar dit is zonder twijfel de graafste ervaring tot nu toe. De mensen kijken me wel na, voor de gemiddelde Vlaming is een travestiet maar iets luguber. Ook mijn ouders staan er niet echt achter, ze hebben liever dat ik gewoon Peter blijf. Eén van mijn patiënten moest me maar eens herkennen.'

Strandwandeling

De clip is een productie van WOLFRAM, het gloednieuwe productiehuis van Henry Commerman en Lothar Legon, die al een aardig arsenaal aan clips voor onder meer Sleeper's Reign op hun naam hebben staan, en ook meewerkten aan Spoed voor Eén . Zij zijn ook de DOP's van dienst. De tijdsdruk zorgt vandaag voor enige stress, maar met oog voor detail proberen ze alles op tape te krijgen.

'Danny, doe dat nog eens!' Mommens zit verveeld op de tafel te tikken, en dat werkt kennelijk goed op beeld. De twintig daaropvolgende shots mag hij zijn trucje overdoen. Achteraf lijkt hij opgelucht te zijn dat het erop zit. 'Ik had beter mijn hond meegenomen. Dan hadden we nog een strandwandeling kunnen gaan maken. Alhoewel, met dit weer...'

You can sleep in my bed is de eerste uit een reeks losse singles die Vive la Fête op - onregelmatige - tijdstippen zal uitbrengen. Van deze single komt op Record Store Day ook een 12 inch uit, inclusief Franstalige versie en remixes.

Jitse De Lauw