Bekijk de nieuwe clip van Jawhar, de Tunesische Nick Drake

Met zijn mix van Arabische zang en folk à la Nick Drake is Jawhar zowel uniek als ontroerend. Zijn vorige album Qibla Wa Qobla was vooral een schot in de roos in Frankrijk en Wallonië. Opvolger Winrah Marah komt in april uit.

De gelijknamige single Winrah Marah is nu uit en staat ook op Jawhars nieuwe ep, die volgende week verschijnt in het kader van zijn concert in de Botanique. In de bijhorende clip heeft de Tunesische ster Fatma Ben Saïdane een hoofdrol.

'Winrah Marah dringt in de geest van een vrouw die op zoek gaat naar de zoon die ze nooit gehad heeft', verklaart Jawhar. 'Geen kind hebben is een zware last en door de sociale druk verzint ze uiteindelijk een denkbeeldige zoon. Ze klopt op elke deur en vraagt telkens: "Hebt u Marah gezien?"'

Voor hen die het Arabisch niet machtig zijn: de clip is in het Engels ondertiteld.