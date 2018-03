Bekijk de nieuwe clip van Illuminine: 'Nooit vielen alle puzzelstukjes zo snel in elkaar'

Uitstekende platen maken en ze dan een tweede leven geven, het begint een gewoonte te worden voor Leuvenaar Kevin Imbrechts alias Illuminine. Na zijn eerste langspeler #1 werd ook het vorig jaar verschenen #2 omgedoopt tot #2 Reworks, een plaat met herwerkingen door een resem bevriende muzikanten.

Een van hen is de IJslander Alex Somers: producer, muzikant én de wederhelft van Sigur Rós' Jonsí, met wie hij onder meer muziek schreef voor Black Mirror. Dat net hij zich op Atlas, Eyes mocht gooien, is geen toeval. Imbrechts volgt Somer's werk al lang en trekt steevast naar IJsland om zijn platen af te werken met producer Birgir Jón Birgisson, knoppendraaier van dienst bij de IJslandse post-rockband.

'Ik ben een grote fan van Riceboy Sleeps, zijn plaat met Jonsí onder het pseudoniem Jonsí & Alex. Ook zijn productiewerk voor Pascal Pinon, een folkpopgroep uit Reykjavik, was van een hoog niveau. Je kan je dus wel voorstellen dat ik verbaasd was dat hij meteen enthousiast was over een samenwerking. Tot voor kort had hij nog maar één remix op zijn naam heeft staan, en dan nog wel voor de gerenommeerde indiefolkband Of Monsters and Men.'

Wazige sfeer

Imbrechts schreef Atlas, Eyes op zijn zolderkamertje tijdens de warmste dag van het jaar. 'Als je goed luistert hoor je mijn vingers tegen de gitaar plakken. Het gebeurde allemaal heel spontaan. De Britse ambientmuzikant Will Samson voorzag het nummer daarna direct van een zanglijn. Veel meer dan vijf minuten hadden we niet nodig.'

De versie van Somers houdt het origineel in stand, maar weet op z'n eigen manier te begeesteren, volgens Imbrechts. 'De wazige sfeer die hij met behulp van elektronische soundscapes rond het nummer hangt is prachtig. Dat geluid is echt zijn signatuur: mysterieus en een tikkeltje donker. Geweldig om dat in mijn eigen song terug te horen.'

De minimalistische componist Stijn Hüwels voorzag #2 Reworks ook van een herwerking, en was daarnaast ook clipregisseur van dienst. De sfeer van de video sluit perfect aan bij wat Imbrechts in gedachten had: 'Donker en warm, want zo was Leuven ook toen ik het nummer opnam. Het is mijn sobere, eenvoudige impressie van de stad.'

Tunnelvisie

De reworks zijn een samenwerking met Dauw, een platenlabel uit Gent. 'De eerste release was ons goed bevallen, dus hebben we niet getwijfeld om ook nu een album uit te brengen', aldus Imbrechts, die deze keer onder anderen de Amerikaanse ambientartiest Benoît Pioulard en klassieke pianisten Julien Marchal en Wouter Dewit aan de slag liet gaan met zijn sfeervolle klankenpalet.

Het resultaat is een breed uitwaaierende melange van ambient, techno en klassieke muziek. 'Ze hebben hun eigen ding mogen doen, maar ik was er van overtuigd dat het goed ging zijn. Het is een kwestie van wederzijds respect voor elkaars werk.'

Het album was daarnaast ook een verademing voor Imbrechts, die zijn eigen songs nu in een ander perspectief kan plaatsen. 'Als ik op een andere manier naar mijn eigen songs kan luisteren krijg ik constant inspiratie voor nieuw werk. Ik heb geen last van tunnelvisie. Die belet je toch alleen maar om te groeien als artiest.'

Voor wie uitkijkt naar nieuw werk van Illuminine, heeft Imbrechts goed nieuws: 'In april werk ik mijn derde plaat af, opnieuw in IJsland. Nu al merk ik dat de invloed van deze reworks er een beetje ingeslopen is.'