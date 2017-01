Bazart is grote kanshebber voor de MIA's 2016

2016 was een goed jaar voor Bazart: niet minder dan drie keer verkochten ze de AB uit, de festivalweides van Werchter en Pukkelpop speelden ze volledig plat en in de hitlijsten werd hun single 'Goud' lustig grijsgedraaid. Na het succes van deze monsterhit lanceerde de groep eind september hun eerste plaat 'Echo', waarmee zanger Mathieu Terryn en gitarist Simon Nuytten bewijzen dat ze meer kunnen dan schreeuwende tienermeisjes entertainen. Ondertussen is het duo goed op weg om een duurzame act te worden in de Belgische muziekscene. Dat ging ook niet aan de jury van MIA voorbij: de band sleepte maar liefst zeven MIA-nominaties in de wacht, en wordt verwacht als grote slokop van de avond naar huis te gaan.

In totaal bestaan de MIA's (Music Industry Awards) uit zestien categorieën, waarvoor telkens vier artiesten genomineerd werden. Andere grote kanshebbers zijn de Antwerpse hiphopartiest Tourist LeMC met vier nominaties en de West-Vlaamse kleinkunst van Het Zesde Metaal met drie nominaties. Ook Goose en Stan Van Samang mochten drie nominaties ontvangen, net als de pas opgerichte band Warhaus, het nieuwe geesteskind van Maarten Devoldere (Balthazar).

Of 'Goud' van Bazart ook met de titel 'Hit van het jaar' naar huis zal gaan, blijft nog een spannend vraagstuk: met nummers van Tourist LeMc, Milow en Lost Frequencies is de concurrentie in elk geval niet gering. Fans kunnen sinds dit jaar op voorhand al stemmen op hun favoriet, door tussen 2 en 8 januari een sms te sturen via mias.een.be. Voor de categorieën Album', 'Artwork', 'Auteur/componist', 'Live act', 'Muzikant' en 'Videoclip' zal het de muzieksector zelf zjin die de doorslaggevende beslissing maakt.

Naar aloude traditie zal voormalig awardwinner Bart Peeters het geheel aan elkaar rijgen tot een wervelende liveshow, die volgens de organisatie dit jaar 'extra feestelijk' wordt.