Baloji komt naar De Roma voor nieuw festival rond Afrika

Van 4 tot 21 oktober vindt de eerste editie van L' Afrique c'est chic plaats, een nieuw festival van De Roma, ccBe en Arenberg. De organisaties willen hun bezoekers naar eigen zeggen 'helemaal onderdompelen in al het moois dat het zwarte continent te bieden heeft' en plannen onder meer lezingen, workshops en optredens. Aan de basis van het festival ligt Felabration, het wereldwijde feest ter ere van de Nigeriaanse muzikant en activist Fela Kuti.

Nu al kondigt De Roma een optreden aan van de Belgisch-Congolese rapper Baloji. Hij raakte als tiener bekend met zijn band Starflam, maar gooit nu al twee albums lang hoge ogen als soloartiest.

Dit jaar bracht hij nog het goed onthaalde 137 Avenue Kaniama uit. 'Als je Afrikaanse invloeden laat horen, ho maar. Dan ben je opeens op zoek naar je Afrikaanse roots', zei Baloji over die nieuwe plaat in Knack Focus. 'De Congolese erfenis die ik vandaag gebruik, is mijn cultuur, iets wat mij toebehoort. Maar ik ben dus niet op zoek gegaan naar Afrika, mijn Afrikaanse identiteit of een Afrikaans discours. Een derde van de nummers op dit album gaat trouwens over liefde en relaties. En mijn muzikale roots liggen evenzeer in Luik en in de elektronische muziek uit Sint-Truiden en Hasselt als in Congo.'

Verder staat er een groot openingsfeest gepland op 4 oktober, speelt de Toearegband Tamikrest en is er een vertoning van Black Panther gepland, de Marvel-kaskraker met bijna uitsluitend zwarte acteurs die ondertussen al meer dan 1,3 miljard dollar heeft opgebracht. De rest van het programma wordt later bekendgemaakt.