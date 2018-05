Avant-gardecomponist Glenn Branca overleden

Avant-gardecomponist en -gitarist Glenn Branca is dit weekend op 63-jarige leeftijd overladen. Dat heeft zijn vrouw en muzikale partner Reg Bloor gemeld op Facebook. Branca stierf aan keelkanker.

Branca begon zijn carrière in de no-waveband Theoretical Girls en bracht in 1981 The Ascension uit, zijn debuutalbum als solo-artiest. Op die plaat speelden Lee Ranaldo en Thurston Moore mee, die elkaar ontmoetten dankzij Ranaldo en later samen de legendarische noiserockband Sonic Youth zouden vormen. Branca bracht ook de eerste twee albums van de groep uit op zijn Netural Records Label.

Branca schreef meerdere symfonieën voor orkesten van elektrische gitaren, waarin hij experimenteerde met microtonaliteit, harmonieën, boventonen en combinaties van akkoorden en het ellenlang aanhouden van dezelfde noot of hetzelfde akkoord. Zijn 'orkest' had in de beginjaren niet alleen leden van Sonic Youth, maar ook van andere experimentele rockbands als Swans en Helmet in de rangen. Later zou hij ook voor traditionele orkesten componeren.