Arenbergschouwburg viert dit weekend 100 jaar Toon Hermans

Herman Van Hove, de laatste manager en een goede vriend van Hermans, brengt er de muzikale theatervoorstelling "In de schaduw van Toon Hermans", waarbij hij vertelt over zijn persoonlijke belevenissen met de artiest maar ook de mens Toon Hermans. Zangeres Lissa Meyvis brengt tussendoor ook de mooiste liedjes van Hermans.

Speciaal voor deze gelegenheid zullen Van Hove en Meyvis begeleid worden door een tienkoppig orkest, dat in april ook al tijdens de Nekka-Nacht - die eveneens Hermans in de kijker zette - voor de muziek zorgde. Van Hove en Meyvis namen maandag overigens ook al deel aan de Nederlandse hommage aan Hermans in theatertempel Carré in Amsterdam. Daar stonden ook onder meer Freek de Jonge, Wende, Hadewych Minis, Chantal Janzen en Paul van Vliet op het podium.

Toon Hermans (1916-2000) was zowel in Nederland als in België een gevierd cabaretier. De Arenberg vormde in 1957 zelfs het decor voor de première van zijn tweede onemanshow en in 1991 vierde Hermans zijn 75ste verjaardag in het Antwerpse Sportpaleis. Hij mocht zich ook Commandeur in de Orde van Leopold II noemen.