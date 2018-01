Arctic Monkeys maken zelf komst naar Rock Werchter bekend

Komen Arctic Monkeys naar Rock Werchter en Best Kept Secret deze zomer? Op deze vraag kunnen we zo goed als zeker ja antwoorden, toch als we de cryptische boodschappen van de Britse rockgroep zelf mogen geloven op Instagramstory.

Op het verhaal konden fans data en coördinaten vinden, die aan elkaar gekoppeld konden worden. Zo kon 8 juni gelinkt worden aan de coördinaten van Hilvarenbeek, waar Best Kept Secret op die dag van start gaat. 6 juli bleek dan weer bij Werchter te horen, wat zou betekenen dat Arctic Monkeys daar op de tweede festivaldag zal spelen.

Dit waren de data en coördinaten: 12/01 - 51.509865, 0.118092 - Londen 30/05 - 41.406511, 2.222931 - Barcelona 08/06 - 51.527185, 5.124852 - Hilvarenbeek 06/07 - 50.968042,4.683503 - Werchter 13/07 - 40.477614, -3.622057 - Madrid

Op beide festivals zou het niet de eerste passage van Arctic Monkeys zijn. De band headlinede de eerste editie van Best Kept Secret in 2013. Een jaar later stond de groep voor voorlopig de laatste keer op Rock Werchter. In 2016 stond frontman Alex Turner ook in Werchter, maar dan met zijn andere band Last Shadow Puppets.

Waar ze ook spelen, Arctic Monkeys zal meer dan waarschijnlijk met nieuwe muziek aantreden deze zomer. De groep werkt al lang aan haar zesde album, de opvolger van AM uit 2013. Wanneer die plaat zal verschijnen, is nog niet bekend.