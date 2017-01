Arcade Fire brengt single uit bij eedaflegging Trump: 'I Give You Power'

Heel veel is er niet officieel bekendgemaakt. Nadat er geruchten waren over een anti-Trump-single van Arcade Fire, kwam er inderdaad een single uit, maar niet expliciet anti-Trump, eerder een boodschap aan alle verkozenen. 'I Give You Power' heet het nummer, en dat zinnetje wordt later gekoppeld aan: 'I Can Take it Away'.

Mavis Staples, 77, was lid van de Staples Singers en werd een van de stemmen van de burgerrechtenbeweging uit de jaren 60, onder meer in samenwerking met Bob Dylan.

It's never been more important that we stick together & take care of each other.

Love, Mavis Staples and Arcade Firehttps://t.co/4pz2rgNjYi -- Arcade Fire (@arcadefire) January 19, 2017

'I Give You Power' wordt alleen via Tidal verspreid, en het is onduidelijk of het op een komend album van de band zal staan. De opbrengst gaat naar het ACLU, de bekendste mensenrechtenorganisatie in de VS. Het ACLU maakt zich onder meer klaar om uitzettingen van sans-papiers onder Trump voor rechtbanken aan te vechten.

Arcade Fire doet deze zomer enkele festivals aan, daaronder Rock Werchter.

(RR)