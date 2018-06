Antwerpse rapper Soufiane Eddyani over zijn moeder, schildpadden en Marokko op het WK

Misschien kent u Soufiane Eddyani, maar geloof ons: het gaat hard voor hem. De 19-jarige Antwerpse hiphopper met Marokkaanse roots scoort de ene hit na de andere met cleane rapnummers als Terug in de tijd, God vergeef me en Een dief als broer. Op Instagram heeft hij 200.000 volgers, zijn videoclips worden dubbel zo vaak bekeken als die van Bazart en op Spotify heef hij drie keer zo veel luisteraars per maand als de groep van Goud.

Benieuwd om Eddyani te leren kennen? Deze week opent hij Generatie Nu, onze jaarlijkse zomerinterviewreeks met de culturele kleppers van morgen. Bij wijze van voorproefje: 15 korte vragen.

1. Wat is jouw meest onhebbelijke eigenschap?

Ik kan soms nogal koppig zijn en al te perfectionistisch.

2. Wat wilde je worden als kind?

Architect.

3. Wanneer heb je voor het laatst gehuild?

Toen Marokko scoorde op het WK. Als in: die own goal tegen Iran die ons de match kostte.

4. Wat is het beste advies dat jouw ouders je ooit hebben gegeven?

Wees altijd eerlijk, en respecteer iedereen.

5. Hoe kom je tot rust?

Op mijn bed liggen met een muziekje op de achtergrond, gekker moet het niet worden.

6. Wiens job zou je weleens voor één dag willen overnemen?

Donald Trump.

7. Welk nieuws maakte je onlangs nog kwaad?

Het verlies van Marokko tegen Iran.

8. Welke poster hing er prominent op jouw puberkamer?

Geen enkele, eigenlijk.

9. Welke voormalige leerkracht zal je voor altijd bijblijven?

Juffrouw Ingrid. Ik zou het nooit maken volgens haar. Sindsdien wilde ik niks liever dan haar het tegendeel te bewijzen.

10. Van welke gewoonte wil je zo snel mogelijk af?

Bovengemiddeld grote porties eten verstouwen.

11. Op wie ben je, al dan niet gezond, jaloers?

Martin Garrix. Ik ga me moeten reppen als ik nog sneller dan hem multimiljonair wil worden.

12. Wat is jouw dierbaarste bezit?

Ik koester niks zo fel als mijn moeder.

13. En wat is het domste dat je ooit gekocht hebt?

Schildpadden blijken niet de beste huisdieren.

14. Welke song/film/kunstwerk vat je het beste samen?

Papaoutai van Stromae misschien? Niet zozeer vanwege de inhoud, maar ik spiegel me heel hard aan het perfectionisme dat van dat nummer uitstraalt.

15. Wat is jouw vroegste herinnering?

Ik die druk blokfluit spelend door de woonkamer loop.