Ancienne Belgique krijgt Sector Lifetime Achievement Award tijdens de MIA's

Op 30 januari worden de MIA's opnieuw uitgereikt. Dat Raymond van het Groenewoud een carrièreprijs zal krijgen, was al eerder bekend. Ook de Brusselse concertzaal Ancienne Belgique zal een Lifetime Achievement Award krijgen, melden de VRT en Kunstenpunt.

De AB beleefde haar eerste bloeiperiode in de jaren 50 en 60 en vervelde in 1979 tot een Vlaams Cultuurhuis. Na een grondige verbouwing in de jaren 90 kreeg de AB haar huidige aanzien en groeide ze uit tot één van de meeste gerenommeerde concertzalen in Europa. Jaarlijks komen er zo'n 300.000 concertgangers over de vloer. Naast de concerten zijn er AB Sessions, artist talks, workshops en luistersessies. De AB onderhoudt ook een educatieve werking en organiseert jaarlijks muziekfestivals als BRDCST, Boterhammen in het Park en Feeërieën in het Brusselse Warandepark.

'Deze MIA is een eerbetoon aan de hele AB-ploeg en aan de vele honderden mensen die ooit voor AB hebben gewerkt', reageert algemeen directeur Dirk De Clippeleir in een persbericht. 'Zij hebben AB gemaakt tot wat het nu is: een internationaal geroemd muziekhuis waar jong talent de kans krijgt om te groeien en waar muziekliefhebbers het beste uit alle muzikale genres kunnen ontdekken.'

Amerikaans theater

De toekomst brengt nog veel uitdagingen, vertelde De Clippeleir op Radio 1. Zo wil de AB de jongste generatie concertgangers beter bereiken - De Clippeleir spreekt over 'de YouTube-generatie' - én uitbreiden naar het Amerikaans theater.

Die plannen zijn er al even, vertelt hij aan KnackFocus.be. 'Vijf jaar geleden vielen we voor het gebouw, dat al lang leegstaat. De eigenaar ervan, de federale overheid, is er net als wij en de Vlaamse overheid van overtuigd dat het een nieuwe bestemming moet krijgen. De vraag is dan natuurlijk of de federale overheid het Amerikaans Theater gaat afstaan en wie de verbouwingen zal betalen.'

Wat de AB kan doen met het gebouw, weet De Clippeleir al wel. 'We willen er geen tweede AB van maken. De grote theaterzaal leent zich tot theater en andere podiumkunsten. Verder kunnen er repetitielokalen, exporuimtes en extra plaats voor artists in residence komen.'