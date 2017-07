Amerikaanse tournée Linkin Park geannuleerd

Normaalgezien zou de band komende donderdag beginnen aan het doorkruisen van de Verenigde Staten met de One More Light World Tour, maar die is nu dus afgelast. Concertorganisator Live Nation liet weten geschokt te zijn door het overlijden van Chester Bennington en mee te leven met alle betrokkenen. Wie al een kaartje had gekocht voor een van de geplande concerten, krijgt zijn geld terug.

The Linkin Park One More Light North American Tour has been cancelled. Refunds avail at point of purchase. Our thoughts to all affected.