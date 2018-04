Amenra en Belpop Bonanza bekroond als vinyl-ambassadeurs

In totaal werden er vier awards uitgereikt. Zo won Amenra de prijs voor Best Artwork met Mass VI, de plaat die de metalband rond Colin Van Eeckhout eind vorig jaar uitbracht. 'De verschillende edities van de release op vinyl, de foto's van Stephan Vanfleteren... Alles aan deze release klopt als een bus. Mass VI is de perfecte symbiose tussen muziek en kunst', oordeelt de jury over de plaat. Die bestond overigens uit Kurt Overbergh (AB), Lefto (Studio Brussel), Ayco Duyster (Radio 1), Sasha Van der Speeten (De Morgen, Bruzz), Camille Loiseau (Atelier 210), Philippe Coicou (Strictly Niceness) en Rik De Bruycker (Bruzz, Studio Brussel).

Lees meer over Amenra: 'Voor mij werkt het beter dan yoga'

Ook Sdban, een sublabel van Stefaan Vandenberghes N.E.W.S. Records, werd bekroond. Onder die vlag brengt Vandenberghe heruitgaves en compilaties uit van, vaak bijna vergeten, Belgische funk en jazz, maar biedt hij ook onderdak aan de huidige generaties funkateers en jazzcats als Stuff en De beren gieren. 'Ook internationaal heeft Sdban een sterke reputatie', prijst de jury.

Tot slot reikt Red Bull nog twee Outstanding Contribution Awards uit aan Belpop Bonanza en de expo 25 ans de disques 2.0!

Belpop Bonanza is het project van Jimmy Dewit en Jan Delvaux, die een reeks theatervoorstellingen en een Canvasprogramma maakten vol weetjes uit de Belgische muziekgeschiedenis. Dat ze in het kader van hun tv-show ook een pop-up-platenwinkel openhielden in Leuven, wist de jury te charmeren.

25 ans de disques 2.0! is dan weer een tentoonstelling over de Belgische hiphopgeschiedenis, opgezet door het team rond Sonny Mariano. 'De expo zette een scene in de kijker die voordien vooral in de underground actief was. 25 ans de disques 2.0! is erin geslaagd iets groots te bouwen met een klein budget en verdient veel meer aandacht voor hun volgende editie.'