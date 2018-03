Alweer nieuwe namen: Pukkelpop strikt Arcade Fire en N.E.R.D.

Pukkelpop blijft met nieuwe namen strooien. Het Limburgse festival pakt dinsdag uit met Arcade Fire en N.E.R.D.

Arcade Fire bracht in 2017 het op gemengde reacties onthaalde Everything Now uit en speelde op Best Kept Secret en Rock Werchter. Opvallend: de organisatie kondigt aan dat de Canadezen headliner zijn op donderdag 16 augustus, terwijl maandag The War On Drugs nog werd aangekondigd als headliner van die dag.

Rond N.E.R.D., dat op 17 augustus aantreedt in Kiewit was het lang stil, totdat de hiphopband rond Pharrell Williams, Chad Hugo en Shay Haley vorig jaar op de proppen kwam met No One Ever Really Dies. Hun grootste hits, van She Wants To Move tot Lapdance, dateren echter uit een verder verleden.

Op dit moment zijn er vijf namen van Pukkelpop 2018 bekend, met naast de acts die vandaag werden aagekondigd The War On Drugs, Dua Lipa en Kendrick Lamar. Verdere info, ook over de ticketverkoop, volgt snel, belooft de organisatie.