Alt-J kondigt nieuw album aan (en deelt eerste nieuwe song)

Op 9 juni, een kleine maand voor hun passage op Rock Werchter, ligt de opvolger van 'This is All Yours' in de rekken. Met '3WW', dat staat voor Three Wrong Words, trakteert het trio uit Cambridge op een eerste voorsmaakje.

Al sinds de release van hun debuutalbum 'An Awesome Wave', in 2012, surft Alt-J op een golf van succes. In eigen land won de band meteen de prestigieuze Mercury Prize voor Beste album. Daarna schuimden ze zowat alle grote concertzalen en rockfestivals af, telkens met overweldigend succes. In 2014 verscheen hun tweede langspeler die ook genomineerd werd voor een Grammy voor Beste Alternatieve Album.

Of ook 'Relaxer' een kanjer van een plaat wordt, weten we in juni. De eerste single - experimenteel en met een herkenbare Alt-J-touch - is alvast veelbelovend. Op zondag 2 juli staan de muzikale avonturiers op Rock Werchter. Om naar uit te kijken. (DB)