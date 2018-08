'Ach meneer, een mooie vogel wil ik zijn...': zanger Tim Visterin overleden

Tim Visterin werd geboren in Antwerpen en speelde een tijdje in de groep The Jokers, een van de eerste Belgische rockgroepen, die later honderdduizenden platen zou verkopen. Maar ook voor Visterin kwam het succes. In 1970 scoorde hij een enorme hit met het kinderliedje De vogel, een vertaling van Dites-moi, monsieur van de Franse zanger Jean-Claude Darnal. Met medewerking van het Mechelse Onze-Lieve-Vrouw-knapenkoor - dat een piepjonge Frank Deboosere in de rangen had, werden er van het luisterliedje maar liefst 100.000 exemplaren verkocht.

Drie jaar na dit succes stopteVisterinmet platen maken. Hij bleef wel in de muziekindustrie als producer van een aantal Vlaamse artiesten, uitgever van de glamrock-groepen Sweet en Mud. In de later jaren zeventig verhuisde hij naar de Verenigde Staten, om later terug te keren. Hij stierf aan de gevolgen van een infarct dat hem een maand geleden trof.