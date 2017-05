Absynthe Minded presenteert nieuwe single 'The Execution'

'Toen ik een tijdje terug aan nieuwe songs zat te werken, merkte ik dat ik geen mens ben die constant in zijn eigen cocon kan zitten. Ik wilde mijn muziek opnieuw laten leven, haar organisch laten groeien in een repetitiekot.' Aan het woord is Bert Ostyn, frontman van Absynthe Minded, enkele maanden geleden in Knack Focus.

In dat repetitiekot groeide Jungle Eyes, een album dat op 6 oktober uitkomt. Woensdag stelde Ostyn de eerste single, The Execution, voor op Studio Brussel. 'Een nummer over incasseren', klonk het. Een nummer ook, dat zoals hij in Knack Focus al aangaf, drijft op drums, bas en akoestische gitaar, ondersteund door elektrische gitaar.

Het nummer kan ontdekt worden op de site van Absynthe Minded.