ABBA brengt na 35 jaar nieuwe muziek uit

De Zweedse hitmachine Abba treedt al jaren niet meer op, maar hun hologrammen toeren alweer een tijdje de wereld rond. Dat blijkt Björn, Benny, Agnetha en Anni-Frid zo goed mee te vallen dat het kwartet nu heeft aangekondigd nieuwe muziek te zullen uitbrengen.

In een Facebookstatement maakt de groep bekend dat ze twee nieuwe nummers heeft opgenomen. Eén van die nummers is I still have faith in you. Het nummer zal uitgevoerd worden door de hologrammen van de Abba-leden tijdens een tv-special, geproduceerd door de omroepen NBC en BBC in december. 'We zijn dan misschien oud geworden, maar dit nummer is nieuw. En het voelt goed', besluit de band.