AB verandert koers in nieuw seizoen: 'We shotten de popgroepjes met één hitje eruit'

Volgend weekend trapt de Ancienne Belgique haar nieuwe seizoen goed en wel af met Global Street Sounds, een gratis festival waarin acts uit Turkije, Colombia en Tibet broederlijk naast elkaar staan geprogrammeerd. Het evenement is een voorbode van de rest van het AB-jaar: minder 'gewone' pop- en rockgroepen, meer hiphop, jazz en wereldmuziek.

Voor de rapliefhebbers zijn er onder meer twee gigs van Run The Jewels, het rapduo dat deze zomer Best Kept Secret nog platspeelde, Machine Gun Kelly, Loyle Carner, Stikstof en Niveau 4, de all-starshow met Belgisch hiphoptalent. De jazzcats kunnen, na het bijna afgelopen Jazz 100-themajaar, hun hartje ophalen bij onder Brzzvll, Taxiwars en De Beren Gieren, allemaal op één avond. Voor de liefhebbers van exotische klanken komen onder meer Joey Soldat uit Burkina Faso en Amadou & Mariam uit Mali naar Brussel.

De koerswijziging zit er al even aan te komen, zegt programmator Kurt Overbergh in De Standaard. 'Vijf jaar geleden merkten we dat de AB een beetje vervreemd was van de stad. Sindsdien zijn we betrokken bij het kunstenoverleg, organiseren we gratis evenementen en werken we meer samen met buurtorganisaties. We zitten nu eenmaal in een diverse stad, en willen ons daarin verankeren. Dat moet je ­reflecteren in je programmering.'

Overbergh maakt er geen geheim van dat de diverse programmatie ook een diverser publiek moet lokken, maar daarnaast spelen de ontwikkelingen in de muziekscene mee. 'Pop en rock zijn klef en saai ­geworden', vindt hij. 'De echte rock-'n-roll-spirit en de experimenteerdrang zitten tegenwoordig in hiphop, jazz en ­wereldmuziek.'

'Een concertorganisator weet op den duur wel wat werkt en wat niet, maar wie zijn artiesten­bestand wil vernieuwen moet ook uit zijn comfortzone treden', vindt Overbegh. 'Nu kunnen we de Angelsaksische popgroepjes met één hitje uit de AB Club shotten en daar de nieuwlichters van de Londense jazz zetten. Anders zouden die daar misschien plompverloren lijken, nu passen ze in ons breder verhaal.'

AB lost de pop en rock niet helemaal. Zo spelen Future Islands en Fleet Foxes telkens twee keer. Het is dan ook geen geheim dat de AB op zowel het Koninklijk Circus als het Amerikaans Theater aast, dossiers die muurvast zitten in de Brusselse politiek.