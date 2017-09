A Tribe Called Quest kondigt definitief afscheid aan: dit vonden wij van hun laatste plaat

Tijdens een podiumreünie in de talkshow van Jimmy Fallon, hakten ze de knoop door. Het was de nacht van de aanslagen in Parijs. Donald Trump reageerde daarop met het plan om een database voor moslims op te richten. In Minneapolis schoot de politie voor de zoveelste keer een ongewapende zwarte man dood.

Met herwonnen energie en inspiratie trokken Q-Tip, Phife Dawg, Ali Shaheed Muhammad en Jarobi White de studio in, vereende krachten die begin jaren negentig voor enkele van de beste en invloedrijkste hiphopalbums hadden gezorgd - The Low End Theory (1991) en Midnight Marauders (1993) prijken steevast bovenaan in lijstjes die de hoogtepunten van het rapgenre bundelen.

Maar tijdens de opnames overleed rapper Phife Dawg onverwacht aan de gevolgen van diabetes. De overgebleven stamleden beten door, en zo is de zesde, laatste Tribe Called Quest een muzikaal testament geworden, het derde al in zijn soort dit jaar, na Bowie en Cohen.

En toen moest de duivel zich moeien, of toch een van zijn ambassadeurs op aarde. We Got It from Here ... verschijnt een week na Donald Trumps verkiezingstriomf, de sociale en politieke bewustwording die Q-Tip en co. preken is nog urgenter geworden.

Phife zag het komen: 'Trump and SNL hilarity / Troublesome times, kid, no times for comedy', beklaagt hij zich bij de makers van sketchprogramma Saturday Night Live. 'Blood clot, you doing, bullshit you spewing / As if this country ain't already ruined.'Niemand die nog lacht, en nu white power het Witte Huis inpalmt, klinkt het refrein van We the People ... wel erg wrang: 'All you black folks, you must go / All you Mexicans, you must go / And all you poor folks, you must go / Muslims and gays, boy, we hate your ways / So all you bad folks, you must go.' De samplekeuze is frappant: Behind the Wall of Sleep van Black Sabbath.

Maar We Got It from Here ... is geen mis geworden. Trouw aan hun positieve idealen is de muzikale teneur zwoel, soulvol en levendig, Q-Tip past de gastbijdragen - van onder meer Kendrick Lamar, Jack White, Busta Rhymes en Elton John (op piano, geen paniek) - perfect in het plaatje, met als gevolg een als hommage verpakte wake-upcall die perfect naast hun beste werk kan staan. Can you kick it? Yes, you can.

DOWNLOADTIPS: We the People ... / Whateva Will Be / Moving Backwards