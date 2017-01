8 interessante acts op Eurosonic Noorderslag

Wie wil weten welke acts de volgende jaren over de tongen zullen gaan, moet vanaf 11 januari op Eurosonic Noorderslag zijn. In vier dagen spelen zo'n 350 bands een showcase in het Nederlandse Groningen voor het oog van festivalorganisatoren, platenbazen en andere figuren uit de muziekwereld op zoek naar nieuw talent.

Amber Arcades

Altijd leuk om te kijken naar wat de Nederlanders zelf naar Groningen sturen. De Nederhop blijft bloeien - Yung Nnelg is in het oog te houden - en krijgt gezelschap van rockbands als Kensington en Jett Rebel. Wij zetten ons geld in op de dromerige pop van Amber Arcades. In het dagelijkse leven heet ze Annelotte De Graaf en werkt ze als juriste. Ze staat al even op de radar van The Guardian, nu nog op die van u.

Anna Meredith

De Britse Anna Meredith is componist in residence van het BBC Scottish Symphonic Orchestra. Waarom ze dan toch past op een popfestival als Eurosonic Noorderslag? Omdat ze op haar eerste plaat Varmints haar klassieke scholing in de clinch laat gaan met elektronica. Het resultaat zou een plaatsje kunnen krijgen op Tomorrowland, mocht Klara het festival cureren.

Anne-Marie

Popmuziek is geen vies woord, ook niet in Groningen. Kijk naar Anne-Marie, een popnimf-met-een-randje uit de poel waar ook Grimes, Robyn en Tsar B liggen te zwemmen. De drievoudige wereldkampioene karate - dat is géén grap - krijgt haar R&B met trapinvloeden even vlot verkocht aan de Dance Hall van Pukkelpop als aan de Marathonradio van MNM.

Be Charlotte

Alleen al voor de poppy oorwurmen met een scheutje elektronica van Be Charlotte willen we dat de Schotten ook na de brexit de toegang behouden tot de Europese muzikale markt. Ze vertegenwoordigt in Groningen BBC Radio 1 en heeft ook al een plekje te pakken op South by Southwest, een ander prestigieus showcasefestival.

Declan McKenna

BBC's Sound of 2017 werd beheerst door R&B en hiphop, maar hier en daar viel er nog een fijn streepje gitaarrock te spotten. Declan McKenna haalde de top vijf van het prestigelijstje niet, maar won wel de talentencompetitie op Glastonbury en duikt de studio in met Arctic Monkeysproducer James Ford. De 18-jarige multi-instrumentalist schrijft liedjes over transgenders en de malafide praktijken van de FIFA en absorbeert in zijn sound evenveel Pete Doherty als The Kooks.

Jacle Bow

Ook de Belgische grond biedt genoeg voedingsbodem voor geweld op zes snaren. Enter onze persoonlijke bee -ba-be-loo-la Jacle Bow. De band geraakte al eens bij de laatste acht van Studio Brussels De Nieuwe Lichting en heeft een Amerikaans tourneetje achter de rug, maar dé single die de poorten naar het Belgische rockwalhalla openbeukt, kwam er nog niet.

Memoria de Peixe

Portugal is het themaland van Eurosonic Noorderslag dit jaar. Maar liefst 21 bands vaardigt het land van de fado af naar Groningen. Als we er eentje moeten uitpikken, wordt het Memoria de Peixe. Voor een groep waarvan de naam zich laat vertalen als 'het geheugen van een vis', blijven de lang uitgesponnen jams van het drums-gitaarduo lekker lang tussen de oren hangen. Het resultaat balanceert tussen jazz, progrock en elektronica.

Petit Biscuit

Amper 17 jaar is de Fransman Mehdi Benjelloun, maar voor zijn loungy elektro lijkt nu al een grote toekomst weggelegd. Zijn eerste ep bracht hem op Dour en Montreux Jazz Festival.