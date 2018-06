5 WK-liederen die meer dan een zomerhitje waren

Het eerste WK-lied

In 1962 won Brazilië het WK en verloren de Belgen al hun kwalificatiematchen, maar maakte de wereld ook kennis met het eerste lied dat speciaal voor de Wereldbeker werd geschreven.

De primeur ging naar El Rock del Mundial van de Chileense groep Los Ramblers. De band schreef het nummer om hun nationale ploeg aan te moedigen en hadden geen intentie een echt WK-lied te maken. Toen ze het speelden op een plaatselijk festival werden ze opgemerkt door een producer die het nummer uitbracht als single, drie weken voor het WK. Het nummer werd een hit en het begin van een grote carrière voor de groep in eigen land. Het muziekmagazine Billboard nam El Rock del Mundial op in zijn lijst van beste wereldbekerliedjes.

De verrassendste componist

Vijf wereldkampioenschappen later ligt het tempo een pak lager en staat er een opvallende figuur achter de eerste officiële hymne. Niemand minder dan Ennio Morricone, de iconische filmcomponist achter The Good, the Bad and the Ugly, Once Upon a Time in the West en The Untouchables, componeerde voor het WK van 1978 El Mundial, uitgevoerd door het Gemeentelijk Symfonisch Orkest van Buenos Aires.

Het Belgische WK-lied

Op het WK van 1998 in Frankrijk geraakten de Rode Duivels niet verder dan de groepsfase, maar een andere Belg scheerde wel hoge toppen. Samen met Youssou N'Dour componeerde Axelle Red de officiële hymne La Cour des Grands. Zij is tot op vandaag de enige Belg die ooit meewerkte aan een officiële WK-hymne. Het rustige nummer van Red en N'Dour moest wel onderdoen voor het officiële WK-lied - want een hymne is geen lied - La Copa de la Vida (The Cup of Life) van Ricky Martin. Het lied legde de man geen windeieren: datzelfde jaar haalde hij voor het eerst de Billboard Top 40 met zijn album Vuelve uit.

Het populairste WK-lied

Het officiële lied van het WK 2010 in Zuid-Afrika, Waka Waka (This Time for Africa) van Shakira, ging maar liefst 10 miljoen keer over de toonbank. Tot op vandaag is het een van de best verkochte singles in de wereld en staat het op 26 in de lijst van meest bekeken video's op YouTube. Het nummer was overigens een dubbel succes voor Shakira, want ze leerde ook haar huidige man, Spaanse voetballer Gerard Piqué, kennen tijdens de opnames van de videoclip.

Het onehitwonder

2010 was een goed jaar voor WK-liederen, want ook Wavin' Flag van K'naan stond hoog in de hitlijsten. Het nummer van de Somalisch-Canadese zanger is eigenlijk een remix van een track die door Coca-Cola werd besteld. K'naans enige eis was dat de zin 'when I get older, I will be stronger' behouden zou blijven. 'Ik wil dat mensen zich machtig en feestelijk voelen', zegt K'naan. Maar zelf voelde hij zich niet lang feestelijk, want het succes van Wavin' Flag kon hij nooit meer verzilveren, ook al maakte hij nog nummers van Simple Plan, Nas en Adam Levine.