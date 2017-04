40 jaar na het visitekaartje van The Clash: 'Muziek die in je gezicht dreigt te ontploffen'

Bij het jaar 1977 denkt u wellicht meteen aan de Sex Pistols. Maar de beste, veelzijdigste en duurzaamste Britse punkplaat blijft toch het titelloze debuut van The Clash, dat zes maanden voor Never Mind the Bollocks verscheen en waarop nihilisme wordt verdrongen door revolutionaire razernij. Veertig jaar later staan de meeste songs nog altijd trots overeind.