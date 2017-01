3 Doors Down, Toby Keith en Springsteen-coverband zullen voor Donald Trump zingen

Het aantal afzeggingen en/of weigeringen is intussen niet meer bij te houden, onder anderen Elton John, Céline Dion en Andrea Bocelli hebben om diverse reden geweigerd om voor Donald Trump op te treden.

Voor Obama's concert in 2009 kwamen onder meer Stevie Wonder, Bruce Springsteen en U2 opdagen.

Toby Keith (55) zit bijlange niet op hun niveau. Of hij top of the bill wordt, is nog niet zeker want de organisatie 'zoekt nog verder naar sterren'.

Aan het concert, dat donderdag doorgaat, aan de vooravond van de eedaflegging, nemen behalve Toby Keith ook musical-artiest Jennifer Holliday en acteur Jon Voight deel.

Geen 'My Way'

Andere acts zijn 3 Doors Down, The Piano Guys, Lee Greenwood, DJ RaviDrums en The Frontmen of Country, featuring Tim Rushlow, Larry Stewart en Richie McDonald.

Op vrijdag zal het volkslied gebracht worden door de 16-jarige Jackie Evancho, bekend van de America's Got Talent wedstrijd op tv. Bij Obama werd het volkslied de eerste keer gezongen door Aretha Franklin, de tweede keer door Beyoncé.

Het Trumpkamp zit officieel niet echt in met het gebrek aan star power, omdat het de bedoeling is 'het volk' te bereiken, niet 'de elite'. In een tweet deed de president-elect zelf laatdunkend over topartiesten die 'NIETS' hadden weten te winnen voor Hillary Clinton. 'Ik wil het VOLK!' aldus Trump.

Er viel intussen nog een afzegging te noteren. Paul Anka was gevraagd om vrijdag op het bal van de president een aangepaste versie van 'My Way' te brengen - het favoriete lied van de nieuwe president. Hij liet volgens de Chicago Tribune weten dat hij andere verplichtingen heeft.

Een van de meer controversiële groepen op de ceremonie is, schrijft The Guardian , de B Street Band, een groep die covers speelt van Bruce Springsteen. Springsteen is een uitgesproken tegenstander van Trump.

(RR)