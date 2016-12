2016: het annus horribilis van de muziekwereld

In januari moesten we al afscheid nemen van de Franse chansonnier Michel Delpech (69), bekend om zijn hits "Pour Un Flirt" en "Wight is Wight", en van David Bowie (69). Net voor Bowie de strijd tegen kanker verloor bracht hij nog zijn laatste album "Blackstar" uit, waarin hij op zijn eigen einde alludeerde.

Ook Glenn Frey, medeoprichter en gitarist van de Eagles, overleed in januari op 67-jarige leeftijd. Frey had ook een succesvolle solo-carrière.

Paul Kantner (74), gitarist van Jefferson Airplane, overleed eind januari na een hartaanval. De groep, bekend van hits als "Somebody to Love" en "White Rabbit", speelde onder meer op het legendarische Woodstock-festival in 1969.

In februari moest Vlaanderen afscheid nemen van Eddy Wally (83) en een dag later van Berre Bergen. De bassist van The Scabs en De Kreuners en schrijver van onder andere "Basket Sloefkes" van Sam Gooris stierf aan een longemfyseem.

Begin februari overleed ook discolegende Maurice White (74) van de Amerikaanse band Earth, Wind & Fire, bekend van onder meer "Boogie Wonderland" en "September".

Maart werd gekenmerkt door de dood van de vijfde Beatle, muziekproducent Sir George Martin (90). Na de moord op John Lennon en de dood van George Harrison blijven nu enkel nog Paul McCartney en Ringo Starr als laatste Beatles over.

In april trof een overdosis pijnstillers funklegende Prince. De ster verkocht meer dan honderd miljoen platen en won ook zeven Grammy Awards. De zanger werd nauwelijks 57.

Ook gestorven in april: de Congolese zanger Papa Wemba (66).

Op 22 augustus overleed de Brusselse jazzmuzikant Toots Thielemans (94) in zijn slaap. Thielemans was het bekendst omwille van zijn "Bluesette", maar stond met zowat alle jazzgrootheden op het podium. Bij zijn uitvaart werd een brief van de Amerikaanse president Barack Obama voorgelezen.

Op 7 november overleed de Canadese dichter en songsmid Leonard Cohen op 82-jarige leeftijd. Ook hij zong over zijn dood op zijn laatste album "You Want it Darker", dat pas enkele weken eerder uitkwam.

Ook de Amerikaanse soulzangeres Sharon Jones overleed in november. Ze verloor op 60-jarige leeftijd de strijd tegen pancreaskanker.