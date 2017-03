20 jaar na de dood van The Notorious B.I.G.: een terugblik

Precies 20 jaar geleden, op 9 maart 1997, werd de toen 24-jarige rapper Biggie Smalls aka The Notorious B.I.G. doodgeschoten in Los Angeles. Wie hem vermoord heeft, en of hij zoals de believers beweren zijn dood niet zelf in scène gezet heeft, is nooit opgehelderd.