20 jaar Kinky Star: 'Wij zijn de barometer van de alternatieve muziek'

Tegenwoordig gelden ze als een boegbeeld van de Gentse muziekscene, maar twintig jaar geleden was Kinky Star niet meer dan een excuus om enkele Belgische plaatjes uit te brengen. Luc Waegeman speelde toen met Danny Mommens en Jan Wygers bij SeXmachines, en was op zoek naar een manier om hun muziek aan de man te brengen. Een welwillend label was niet meteen voorhanden, dus was het een logische keuze om zelf Kinky Star Records op te richten. Vervolgens hadden ze nood aan een plek om op te treden, en kwam Waegeman terecht bij het cafeetje aan de Gentse Vlasmarkt. Volgens huidig coördinator Stijn Vercruysse diende de bar aanvankelijk enkel om de muziek te financieren. 'De inkomsten van het café werden gebruikt voor hun eigen plaat, maar bij uitbreiding ook alle platen die daar op volgden.'

