10 kerstsongs die níét dagelijks op de radio passeren

Louis Armstrong - Cool Yule (1953)

Het is moeilijk om níét te glimlachen als u Louis Armstrong hoort zingen. Zijn hese stem past niet alleen perfect bij het oppergelukkige What A Wonderful World, maar ook bij kerstliederen. Luister er Christmas In New Orleans, 'Zat You, Santa Claus? maar op na. Én onze swingende favoriet Cool Yule.

The Drifters - White Christmas (1954)

Bing Crosby's White Christmas (1942) mag dan wel de best verkochte single aller tijden zijn - volgens schattingen staat de teller op meer dan honderd miljoen stuks -, minder bekend is de versie van The Drifters, dat er, toen nog zonder zanger Ben E. "Stand By Me" King, een r&b-twist aan gaf.

The Ronettes - Sleigh Ride (1963)

Cadeautip voor deze en toekomstige kerstmissen: A Christmas Gift For You From Phil Spector. Brian Wilson wilde er als studiomuzikant maar wat graag aan bijdragen, maar de Beach Boy werd afgekeurd. Om maar te zeggen: A Christmas Gift is héél goed. Een van de hoogtepunten is Sleigh Ride van The Ronettes. 'Ring-a-ling-a-ling-a-ding-dong-ding!'

Joni Mitchell - River (1971)

De feestdagen zijn op komst en al wat Joni Mitchell wil doen, is wegschaatsen. River staat op haar iconische album Blue en klinkt even somber als de albumtitel doet vermoeden. 'I'm so hard to handle,' zingt ze boven een eenzame piano. Het mooiste stuk? Wanneer je de piano hoort flirten met de melodie van Jingle Bells.

John Cale - Child's Christmas In Wales (1973)

Met zijn album Paris 1919 bewees producer en multi-instrumentalist John Cale dat hij meer is dan die lawaaimaker van The Velvet Underground. De plaat is gedrenkt in nostalgie, zie vooral opener Child's Christmas In Wales. Cale schildert er beelden van groene kaarsen, maretakken, grazende koeien en kinderkoren. Je hoeft Wales niet eens bezocht te hebben om het hier warm van te krijgen.

The Ravers - (It's Gonna Be A) Punk Rock Christmas (1977)

Ook weleens de eerste kerstpunksong ooit genoemd. 'Even Santa's gonna be a Sex Pistol for a day', brabbelt de zanger daarin boven een aanstekelijke gitaarriff. The Ravers hebben er wel maar weinig erkenning voor gekregen. De single verscheen in hetzelfde jaar als Never Mind The Bollocks, het debuut van Sex Pistols. Door de muzikale gelijkenis werd Punk Rock Christmas meermaals schatplichtig aan die legendarische punkband genoemd. Tijd voor een rechtzetting, dus.

The Pretenders - 2000 Miles (1983)

Belletjes, een fonkelende gitaarpartij en engelachtige stemmen: je hoeft frontvrouw Chrissie Hynde niet eens te horen zingen om al overspoeld te worden door nostalgie. Toch snijden haar woorden het diepst: 'He's gone, 2000 miles is very far.' Het is geen geliefde die ze mist, maar gitarist James Honeyman-Scott die pas gestorven was aan een overdosis cocaïne. Onder meer Coldplay en Kylie Minogue hebben het nummer al gecoverd, maar niemand die het origineel evenaarde.

Kanye West - Christmas In Harlem (2010)

Hoe kan het anders dan dat de rapper die zichzelf Yeezus noemt een nummer gemaakt heeft over de geboorte van zijn naamgenoot. Met samples van Marvin Gaye en Shuggie Otis klinkt Christmas In Harlem uiterst vreugdevol. Dat 'snow' hier eerder voor cocaïne dan voor sneeuw staat, is niet eens erg. 'Let's have Christmas in the hood!'

Run The Jewels - A Christmas F*cking Miracle (2013)

Waarschuwing: A Christmas F*cking Miracle speel je beter niet af als oma en opa in de buurt zijn. Het hiphopduo El-P en Killer Mike verspreidt wel degelijk een kerstboodschap - 'the lost minds thinking they're smarter than us, don't understand love's importance' - alleen verkiezen ze die boodschap erin te beuken met een daverende beat en vette gitaarsolo's. De foute videoclip en de dito 'Run The Yules'-kersttrui maken het kerstfeestje compleet.

LCD Soundsystem - Christmas Will Break Your Heart (2015)

Net geen jaar geleden bracht LCD Soundsystem zijn eerste nieuwe nummer sinds 2010 uit: een depressief kerstlied genaamd Christmas Will Break Your Heart. Na twee strofes over miserabele eenzaamheid tijdens de feestdagen volgt het moedige besluit om een oude geliefde terug op te zoeken. Hoop doet leven, meneer James Murphy.