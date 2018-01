10 artiesten op Eurosonic Noorderslag die u best in de gaten houdt

Alice Merton

Wie eens luistert naar de Spotifyplaylist 'Inspirations of Alice Merton', ontdekt veel over de zangeres, zoals waar je haar stem nog ergens hebt gehoord (Regina Spektor) en van wie ze leerde dat een solide ritmesectie belangrijk is (The Killers). Dat ze, samen met onder meer Sigrid en onze Blanche, de European Border Breakers Award 2018 heeft gewonnen, wil ook wat zeggen natuurlijk.





Billie Eilish

Zeventien jaar, mensen, zeventien jaar. Billie Eilish mag niet eens een pilsje drinken, maar schrijft wel al zes jaar haar eigen nummers. Nog maar drie jaar geleden dropte ze wat tracks op Soundcloud, samen met haar broer. Vandaag is de Californische, grootgebracht in een creatieve familie, een van die triljoen popprinsessen om in het oog te houden, zeker sinds rapper-van-het-moment Vince Staples een stukje kwam meerappen op &burn.





George Fitzgerald

George Fitzgerald veroverde in 2012 een plaatsje op de USB-stick van zowat elke deejay met Child. In de jaren die volgde toerde hij de wereld rond, maar vooral in Ibiza hoorde hij, en we citeren, 'zoveel oppervlakkige dance die niets te zeggen had'. Fitzgerald negeerde al dat op mp3-files getrokken pseudogeluk en herbronde zich. Sinds enkele jaren gooit hij house, techno en vocale hooks samen tot een vlot verteerbaar papje dat onstuitbaar aan de dansbenen blijft plakken en waarmee hij écht live wil gaan spelen. Klinkt goed? Zijn laatste track Burns klinkt nog veel beter.





IAMDDB

Wat zijn ze met veel tegenwoordig, de dames die spelen met pop, rap, trap en elfendertig andere genres en zich daarbij vooral door niemand de les laten spellen. Princess Nokia en ABRA zag u de afgelopen maanden al opduiken in Spotifylijstjes allerhande en Diana De Brito zou wel eens snel naast hen onder uw shuffleknop kunnen kruipen. Onder haar nom de plume IAMDDB geeft ze ook nog eens heerlijk eigenzinnige liveperformances, waarin ze haar publiek onder meer onderhoudt over haar favoriete muziek om joints op te roken. Een vrouw om in het oog te houden, zeker sinds ze de top 5 haalde van BBC's Sound of 2018.

Iguana Death Cult

'Ik heb ook weleens muziek opgenomen in een garage', mopperde Bob Dylan ooit. 'Maak ik dan ook garagerock?' Om maar te zeggen dat garagerock spelen makkelijk is, maar dat weinig dingen zo moeilijk is als goede garagerock maken. Zoals Equal Idiots ons dezer dagen leert dat rommelig en retestrak hand in hand kunnen gaan, doet Iguana Death Cult dat in Nederland. Hun songs zijn snedig, hun liveshows manisch en hun gitaren hangen hoog op hun borst. Wat kan een fan van King Gizzard and the Lizard Wizard of Ty Segall zich nog meer wensen?





Konoba

Er is meer dromerige, radiovriendelijke en Belgische elektronica dan Bazart en Oscar and the Wolf. Neem nu bijvoorbeeld Raphael Esterhazy, een Brusselaar die zijn droge beats lardeert met streepjes percussie, sterke zanglijnen en wat toefjes bas en orgel. De som van die delen heeft meer dan eens hitpotentieel, waar On Our Knees voorlopig het beste voorbeeld van is .





Luwten

Tessa Douwstra speelde jarenlang in uit de kluiten gewassen bands, met blazerssecties en al. Tot ze zich een paar jaar geleden besloot terug te trekken, op klanken en teksten begon te kauwen en terugkwam als Luwten. Ze zingt en ze schrijft, maar noem haar geen singer-songwriter. Spreek liever van een subtiele klankentovenares, die Steve Reich en The Beatles in één nummer kan verzoenen.





Naaz

In 2014 de finale halen van Holland's Got Talent. Samenwerken met onder anderen Yellow Claw. Weer in de anonimiteit verdwijnen. Drie jaar later weer opduiken met het vrolijke popliedje Words. In een goed halfjaar 8,5 miljoen streams scoren. Moet je kunnen, en Naaz kon het. 'Will you show me the world?' vraagt ze in Words. Geloof ons vrij: daar heeft ze niemand anders voor nodig.





Nilüfer Yanya

'I'm not rlly [sic] a singer', kun je in haar Twitterbiografie lezen. Maar zingen kan Nilüfer Yanya wel degelijk, met een stem die je na één nummer uit tientallen zou herkennen. Gitaar spelen kan ze ook trouwens, spaarzaam maar bezield. En Pixies coveren zonder dat wij 'heiligschennis!' roepen. Nilüfer Yanya kan heel veel, met andere woorden.





Off Bloom

Eurosonic Noorderslag kiest elk jaar een land om in de kijker te zitten. Dit jaar viel de keuze van de organisatie op Denemarken, de natie van Roskilde, Efterklang, Trentemøller en heel wat ander muzikaal fraais. Off Bloom doet zijn best om in de opsomming te passen door eruit te zien als The xx en te klinken als Major Lazer zonder poespas en met minder drops. Wie fan is van MØ, ook een Deense, weet waar we op doelen, maar mag er nog wat extra exotische tuutjes en bliepjes bij denken.

Pitou

Afgelopen november speelde Pitou nog op Closer Festival, iets wat curator en Dez Mona-zanger Gregory Frateur toen een 'een emotionele keuze' noemde. Toegegeven, de driestemmige zanglijnen die de Nederlandse zangeres als een warme muts over je oren trekt, werkten ook op ons gemoed. Met haar nieuwe single Problems lijkt ze al te willen bewijzen dat ze muzikaal verder denkt dan akoestische gitaren. Nu al een uitstekende zet, vinden wij zo.





YUNGBLUD

Dat Arctic Monkeys tegenwoordig met hiphop aan het experimenteren is, wisten we, maar ska? Wat googelen later bleek de oorwurm I Love You, Will You Marry Me geen probeersel te zijn van Alex Turner, maar van Dominic Harrison. De jongen is amper 19 jaar, maar even Brits en vol branie als Turner ten tijde van I Bet You Look Good On The Dancefloor. Op de Australische radio vertelde hij dat hij nu vooral muziek wil releasen, en veel. Laat maar komen!