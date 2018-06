Marcus Miller kondigt dubbelconcert aan met Selah Sue

Na verschillende uitverkochte concerten in België, keert Marcus Miller op 5 december terug naar ons land voor een concert in de Brusselse zaal La Madeleine. De jazzbassist, die samenwerkingen met Miles Davis, Eric Clapton en Aretha Franklin op zijn palmares heeft staan, neemt de warme soulstem van de Leuvense singer-songwriter Selah Sue mee op zijn muzikale reis.

Het is niet de eerste keer dat Sue en Miller samen op het podium staan. Zo speelden de twee tijdens het Monte-Carlo Sporting Summer Festival in 2014. Twee jaar later maakten ze hun passage op het festival Jazz à Juan in Frankrijk.

Hun samenwerking reikt verder dan het podium . Komende maand duikt het tweetal samen de studio in voor opnames van Millers nieuwe plaat, Laid Black. Onder meer hun cover van Doris Day's Que Sera Sera (Whatever Will Be, Will Be) zal te horen zijn op het album.

Tickets voor het concert zijn verkrijgbaar via greenhousetalent.be. De ticketverkoop start op vrijdag 8 juni om 10 uur.