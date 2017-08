Hoe Aidan Chambers Bart Moeyaert een tik tegen het hoofd gaf

Bekende boekenvrienden vertellen over dat ene werk dat ze hun nooit mogen afpakken. Voor Bart Moeyaert is dat Je moet dansen op mijn graf van Aidan Chambers: 'Hij liet me zien dat mannenliefde ook een mooie mogelijkheid is.'