Anthony Doerr worstelt met de omgeving in 'Een muur vol herinneringen'

De wereld is één grote begraafplaats en de mens slechts een genster in het universum. Anthony Doerr laat in zijn zachtmoedige verhalenbundel Een muur vol herinneringen licht schijnen op dat vreemde zoogdier dat zich hardnekkig vastklampt aan de dorre grashalm die het leven heet.