Wie is Frans Masereel, de graficus die 'Winteruur' vanavond nog een laatste keer opvrolijkt?

De lente is ingezet, en dat betekent dat we weer afscheid moeten nemen van het winteruur. Van de uurregeling, ja, maar ook van het gelijknamige programma op Canvas waarin Wim Helsen en golden retriever annex fulltime-luilak Boris in de zetel ploffen en hun gasten een streep tekst laten voorlezen die voor hen een speciale betekenis heeft. Zo houden ze liefhebbers van het woord vier avonden per week voor het scherm gekluisterd, net voor het slapengaan.

...