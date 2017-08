Verschillende tentoonstellingen voor 50ste verjaardag overlijden Magritte

Magritte werd geboren in 1898 in Lessen, in de provincie Henegouwen. Hij studeerde aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Brussel. Hij werkte als grafisch ontwerper in een fabriek waar behangpapier werd gemaakt. A

anvankelijk was Magritte in de ban van het kubisme, maar al snel werd hij een boegbeeld van het surrealisme. Zijn bekendste werk is "La Trahison des Images" ("Het verraad van de Voorstelling"), waarop een pijp afgebeeld staat met daaronder de tekst "Ceci n'est pas une pipe" ("Dit is geen pijp"). Ook bekend is het fresco "Domaine Enchanté" van 70 op 7 meter in het Casino van Knokke.

Na zijn dood heeft zijn echtgenote meer dan 1.000 werken overgelaten aan verschillende openbare collecties in België.

Ter ere van de vijftigste verjaardag van het overlijden van Magritte, organiseren de Koninklijk Musea voor Schone Kunsten van België tussen 13 oktober en 18 februari een expo "Magritte, Broodthaers & de hedendaagse kunst". De tentoonstelling laat zien dat Magritte na zijn dood "nooit heeft opgehouden te leven" en veel invloed heeft gehad op anderen.

Het Magritte Museum, dat meer dan 200 werken van de artiest in huis heeft, komt dan weer met een thematentoonstelling over de kijk van schilder en kunstcriticus Marcel Lecomte op zijn vriend René Magritte. Er zal onder meer briefwisseling van de vrienden te zien zijn. Die tentoonstelling loopt van 1 september tot 30 januari.

Ook in de horecazaken in Brussel waar Magritte regelmatig kwam, wordt een en ander georganiseerd. Dat is onder meer het geval in Taverne Greenwich, waar de schilder ging schaken met zijn vrienden, en in Het Goudblommeke in Papier, waar verschillende surrealisten van de 20ste eeuw over de vloer kwamen.

Ook in de vroegere woonplaats van Magritte in Jette, waar hij leefde tussen 1930 en 1956, en in Knokke-Heist wordt aan de schilder gedacht. In de badplaats organiseert het cultureel centrum een expo over de relatie tussen Magritte en de zee. Er is ook een wandelzoektocht aan de hand van een app.