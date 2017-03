The Museum Of Bad Art, daar waar mislukte meesterwerken thuis zijn

Verkondigen dat je over de slechtste kunst ter wereld beschikt én alsnog in het prestigieuze lijstje van beste musea van The Times prijken: je moet het ze nageven. The Museum Of Bad Art (MOBA) in Boston heet 's werelds enige museum voor slechte kunst te zijn, en ze zijn er nog trots op ook. Onder de leuze 'art too bad to be ignored' stellen ze hun collectie samen. Voor je denkt dat het om een uit de hand gelopen grap gaat: dat is het niét.

...