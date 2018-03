Teruggevonden 'Afrikaanse Mona Lisa' geveild voor 1,36 miljoen euro

.

De Nigeriaanse artiest Ben Enwonwu schilderde in 1974 het portret van de prinses Ife Adetutu Ademiluyi, ook wel 'Tutu' genoemd. Het werk werd geschat tussen de 200.000 en 300.000 pond (226.000 en 339.000 euro).

'Het portret van Tutu is een nationaal icoon van Nigeria, en heeft een belangrijke culturele betekenis. Ik ben blij dat dit zoveel interesse opwekte en een nieuw wereldrecord vestigde voor de artiest. Het is heel opwindend om een rol te hebben gespeeld in de ontdekking en de verkoop van dit opmerkelijke schilderij', zegt Giles Peppiatt, directeur Afrikaanse moderne kunst bij Bonhams.

Het schilderij werd uit het oog verloren nadat het in 1975 voor het laatst tentoon was gesteld. In 1975 vond Peppiatt 'Tutu' terug in een appartement in Londen. 'Ik beschouw het als de Afrikaanse Mona Lisa', zegt de Nigeriaanse romanschrijver Ben Okri, laureaat van de Booker Prize. 'Sinds veertig jaar praat iedereen erover, dit legendarische schilderij, en iedereen vraagt zich af waar Tutu is.' 'De artiest schilderde niet alleen het jonge meisje, maar hij schilderde een hele traditie. Dit is een symbool van hoop en wedergeboorte in Nigeria, het symbool van een feniks die uit zijn assen herrijst', aldus Okri. De schrijver zegt 'uren naar het schilderij te hebben gekeken om de verloren tijd in te halen'.

Verzoening

Ben Enwonwu schilderde drie versies van 'Tutu', maar de drie werken verdwenen tot Peppiatt er één terugvond bij particulieren. Zij namen met hem contact op nadat ze hadden gemerkt dat Nigeriaanse kunst goed verkocht. 'Ik ging het Londense appartement binnen en zag het aan de muur hangen. Het was min of meer het laatste wat ik daar had verwacht', zei Peppiatt.

De schilderijen van 'Tutu' werden een symbool van vrede na de burgeroorlog in Nigeria aan het einde van de jaren zestig. 'Het model is Yoruba en Ben Enwonwu was Ibo, dus ze waren afkomstig van verschillende volkeren', zegt Eliza Sawyer, specialiste van de afdeling Afrikaanse kunst van Bonhams. 'Dit was een belangrijk symbool van verzoening.'