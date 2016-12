Street art in beeld: de Belgische Banksy's

Dacht u eraan om naar 'The Art of Banksy' te gaan in Antwerpen? Kijk misschien eerst eens op uw eigen straathoek, daar vindt u mogelijk een veel authentieker alternatief. Ook de Belgische straten barsten van het talent, waarvoor het entreegeld slechts een open mind en een goed stel ogen bedraagt. Wij zochten voor u enkele verrassende werken uit, die het opkijken van uw smartphone meer dan waard zijn.